Facebook подключила сервис почтовых рассылок Bulletin

Facebook запустила собственный сервис рассылок Bulletin с отдельным сайтом и частично платным доступом. Каждый автор сам сможет назначить цену, а соцсеть не будет взимать комиссию.

Материалы авторов будут появляться на сайте самого сервиса, на страницах авторов и в новостной ленте Facebook, сообщил The Verge.

Для бесплатного контента пользователям не обязательно будет заходить в аккаунт соцсети, а платная подписка откроет доступ к эксклюзивному контенту, закрытым группам, где можно будет пообщаться с авторами.

В Facebook заявили, что не будут взимать плату с авторов при запуске и сохранят за ними полное право собственности на контент и подписчиков.

Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что новая платформа ориентирована на независимых авторов, чтобы помочь им увеличить свою аудиторию и укрепить влияние. По его словам, Bulletin является частью миссии Facebook по поддержке создателей цифрового контента.

Компания на время тестирования уже привлекла журналиста The New Yorker Малькольма Гладуэлла, модельера Тана Франса, спортивного комментатора Эрин Эндрюс и других авторов.

О запуске сервиса стало известно еще в начале июня. Тогда в Facebook заявили, что планируют инвестировать не менее $5 млн для «поддержки местных журналистов, заинтересованных в работе с Bulletin».

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Фото: YimJi WK/Shutterstock