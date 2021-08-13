Facebook перенесла сроки возвращения сотрудников в офисы до 2022 года

Facebook продлила введенный на фоне пандемии коронавируса удаленный режим работы до января 2022 года. Решение было принято в связи с распространением более опасного штамма «дельта».
«Учитывая последние данные в сфере здравоохранения об увеличении случаев COVID из-за дельта-варианта, нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года. Мы ожидаем, что то же самое будет и в некоторых странах за пределами США», — сообщили телеканалу CNBC в компании.
До этого Facebook планировала возвращение работников в офисы в октябре 2021 года.
В США в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Ранее удаленный режим работы до 2022 года также продлила компания Amazon.
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Фото: Pexels
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