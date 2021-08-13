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Facebook перенесла сроки возвращения сотрудников в офисы до 2022 года

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Facebook продлила введенный на фоне пандемии коронавируса удаленный режим работы до января 2022 года. Решение было принято в связи с распространением более опасного штамма «дельта».

Facebook перенесла сроки возвращения сотрудников в офисы до 2022 года

«Учитывая последние данные в сфере здравоохранения об увеличении случаев COVID из-за дельта-варианта, нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года. Мы ожидаем, что то же самое будет и в некоторых странах за пределами США», — сообщили телеканалу CNBC в компании.

До этого Facebook планировала возвращение работников в офисы в октябре 2021 года.

В США в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Ранее удаленный режим работы до 2022 года также продлила компания Amazon. 

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Фото: Pexels

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