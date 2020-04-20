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Facebook будет конкурировать с Twitch на рынке стриминговых игровых платформ

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Facebook запустила мобильное приложение для трансляции игр Facebook Gaming.  Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию. На рынке стриминговых игровых платформ Facebook будет конкурировать с Twitch и YouTube. 

Facebook будет конкурировать с Twitch на рынке стриминговых игровых платформ

Социальная сеть рассчитывала запустить приложение этим летом. Релиз перенесли из-за роста популярности видеоигр во время пандемии коронавируса. До запуска приложение тестировали в течение полутора лет в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. 

Facebook Gaming появится в Google Play 20 апреля. После одобрения компанией Apple приложение будет доступно и в App Store. 

В приложении пока не будет рекламы. Зрители трансляций смогут отправлять стримерам пожертвования — «звезды». Facebook будет получать с них комиссию. В компании отметили, что сначала хотят сформировать свою игровую аудиторию, а потом добавлять новые способы монетизации. 

Фото: PK Studio / Shutterstock

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