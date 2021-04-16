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Facebook грозит суд после утечки данных пользователей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ирландская группа по защите цифровых прав объявила о начале «массовой акции» по подаче судебных исков к компании Facebook из-за масштабной утечки данных пользователей. Ранее стало известно, что в открытый доступ попала конфиденциальная информация о 533 млн пользователях социальной сети.

Facebook грозит суд после утечки данных пользователей

Лоббисты – Ирландская группа по защите цифровых прав, ссылаются на 82 статью Общего регламента по защите прав данных (GDPR), принятого Европейским Союзом, которая предусматривает право на компенсацию лицам, пострадавшим от нарушения закона. С момента принятия постановления в 2018 году количество судебных разбирательств по 82 статье значительно увеличилось, отмечает издание Techcrunch.

На своём сайте группа по защите цифровых прав призывает всех, чьи данные попали в открытый доступ (проверить это они предлагают на сайте https://haveibeenpwned.com/) присоединяться к ним и подать в суд на Facebook.

Режим защиты данных в ЕС предусматривает штраф в размере до 4% годовой выручки компании (выручка Facebook в 2020 году составила $85,9 млрд). Ранее по 82 статье на $547 тысяч был оштрафован Twitter – эта сумма составляет 0,1% от выручки компании за год.

Напомним, 3 апреля стало известно, что в сеть утекли личные данные 533 млн пользователей социальной сети Facebook из 106 стран, включая номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. Список был выставлен на хакерском форуме. В Facebook тогда сообщили, что утечка произошла из-за уязвимости, которую компания исправила в 2019 году.

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Фото: sitthiphong / Shutterstock.com

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