Манипулирование пользователями: эксперт объяснила резонанс с «платными» Facebook и Instagram

Facebook и Instagram давят на жалость пользователей iOS, заставляя их принять нынешнюю политику социальных сетей, рассказала RB.RU партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова.

В данной ситуации можно понять обе стороны, заявила Соколова RB.RU. Apple пытается защитить данные пользователей, незаконная обработка которых, в частности, грозит большими штрафами в России. Facebook же рискует потерять большие бюджеты от рекламодателей.

«Ранее [рекламодатели] могли оптимизировать свою рекламу на важные события на сайте, в приложениях и т. д. С обновлением платформы Apple рекламодателей этих возможностей лишают – таргетировать свои рекламные объявления на нужную аудиторию и отслеживать эффективность среди пользователей устройств на iOS с новыми правилами стало значительно сложнее», — отметила Соколова в разговоре с RB.RU.

Например, теперь рекомендуется присоединять только лишь один пиксель к рекламному аккаунту в Facebook, не на все события на сайте/в приложении можно установить оптимизацию рекламы, да и вообще теперь можно создавать ограниченное количество событий, пояснила она.

«Мы на своих других проектах в рекламе уже замечаем неудобства: сейчас у нас гораздо хуже стал работать ретаргетинг на пользователей iOS. Кроме этого, страдает аналитика, мы не видим связки между одним и тем же человеком по выполнению итоговых целей и входом на сайт или приложение по конкретным UTM», — резюмировала Соколова.

По мнению аналитика, своими нынешними действиями Facebook пытается манипулировать пользователями и давить на их жалость. При этом Соколова уверена, что Facebook и Instagram «никогда не станут платными», иначе они потеряют свою популярность и уступят глобальное лидерство.

Ранее в iOS появились новые настройки конфиденциальности, которые позволяют запретить приложениям собирать персональные данные. После этого владельцам «яблочных» устройств пришло уведомление о принятии условий использования Facebook и Instagram: в нём заявлялось, что это «поможет нам оставаться бесплатными».

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Фото: tanuha2001 / Shutterstock.