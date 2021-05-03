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«Помогите нам оставаться бесплатными»: пользователи обратили внимание на уведомление Facebook

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Пользователей Facebook и Instagram на платформе iOS насторожило уведомление приложений, которое появилось после обновления системы до версии 14.5. Некоторые вспомнили о заявлении Марка Цукерберга про «версию Facebook, которая всегда будет бесплатной».

«Помогите нам оставаться бесплатными»: пользователи обратили внимание на уведомление Facebook

Уведомление о принятии условий приложений появляется в Facebook и Instagram после обновления iOS до последней версии 14.5. Пользователи обратили внимание на строчку «Help [Facebook/Instagram] free to charge», что можно перевести как «помогите нам оставаться бесплатными». «Началось», – негодует один из пользователей.

Пользователей просят подтвердить согласие с политикой Facebook после обновления iOS до последней версии. В iOS 14.5 появились настройки конфиденциальности, позволяющие запретить приложениям собирать персональные данные. Теперь Facebook, зарабатывающую на Big Data, формируемой ее пользователями, в сети обвиняют в следовании «тактике запугивания».

Один из пользователей Twitter вспомнил заявление Марка Цукерберга от 2018 года, гласящее, что «всегда будет бесплатная версия Facebook», намекая, что основные сервисы приложений могут стать платными. Предложение с такой же формулировкой было на главной странице Facebook до 2019 года.

Facebook критиковал обновленную политику конфиденциальности Apple из-за того, что ее условия могут нанести вред малому бизнесу, полагающемуся на рекламную сеть Facebook.

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Фото на обложке: Ink Drop / Shutterstock.com

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