Экс-глава YouTube Kids поможет Facebook создать детскую версию Instagram

Facebook собрался запустить Instagram Kids, версию приложения для детей младше 13 лет. О планах компании со ссылкой на ее внутренние документы сообщил портал BuzzFeed.

О предстоящей работе над молодежным контентом в письме сотрудникам компании рассказал вице-президент Instagram Вишал Шах.

«Сосредоточимся на двух вещах: ускорении нашей работы по обеспечению целостности и конфиденциальности, чтобы обеспечить максимально безопасный опыт для подростков, и создании версии Instagram, которая позволит людям в возрасте до 13 лет впервые безопасно пользоваться платформой», — приводит портал цитату из письма.

Курировать работу над детской версией приложения будут глава Instagram Адам Моссерит и вице-президент Facebook Павни Диванджи. Она пришла в компанию в декабре 2020 года, до этого была сотрудником Google, принимала участие в разработке продуктов, ориентированных на детей, в том числе YouTube Kids.

Несколько дней назад Instagram объявил об еще одной мере по защите несовершеннолетних пользователей от нежелательных контактов. Вскоре взрослые пользователи соцсети не смогут писать подросткам, которые на них не подписаны. Ранее TikTok в рамках защиты подростков заявил, что аккаунты пользователей младше 16 лет станут приватными.

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Фото: AlesiaKan / Shutterstock