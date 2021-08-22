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Facebook закрыла отчет о самых популярных постах, чтобы избежать критики

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Компания Facebook планировала выпустить отчет по самым популярным постам своей соцсети в первом квартале 2021 года.

В топе оказалась запись, призывающая отказаться от прививки от COVID-19, что вызвало возмущение многих пользователей и медиа. После этого Facebook решила не публиковать отчет.

Facebook закрыла отчет о самых популярных постах, чтобы избежать критики

Самым популярным постом Facebook в начале 2021 года оказалась статья газеты The South Florida Sun Sentinel о «совершенно здоровом докторе», который умер через две недели после вакцинации. Также в топ-20 самых популярных страниц соцсети обнаружилось ультрправое издание, сообщает Cnet со ссылкой на The New York Times.

На днях Facebook выпустила отчет о самом популярном контенте второго квартала 2021 года. После этого выяснилось, что такой же отчет должен был выйти и по итогам первого года, но руководство компании, как утверждают источники, решило не публиковать его, чтобы избежать возможной критики.

Facebook часто сталкивается с обвинениями в распространении контента, который призывает пользователей отказаться от вакцинирования против COVID-19.

Тем не менее, официальный представитель компании написал в твиттере, что отчет не опубликовали из-за недоработок, а критикующая вакцинацию статья вообще была изначально размещена в респектабельном издании, поэтому Facebook тут не причем.

Компанию уже обвинили в лицемерии: ее руководство при публикации отчета за второй квартал заявило, что делает это для «прозрачности» своей работы, но эксперты (включая бывшего топ-менеджера Facebook) указывают на весьма ограниченный формат данных, которые оно раскрыло, называя их «бесполезными».

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Фото: Unsplash

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