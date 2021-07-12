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Маркетплейс Facebook стал доступен в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Маркетплейс Facebook стал доступен российским пользователям. На площадке, которая по функционалу не отличается от аналогов, можно покупать и продавать товары. Общение между продавцом и покупателем будет происходить в Messenger.

Маркетплейс Facebook стал доступен в России

Новый для России сервис Facebook доступен по ссылке https://www.facebook.com/marketplace/.

На маркетплейсе можно покупать и продавать товары. Возможна сортировка по различным фильтрам, например, геолокации и цене.

«Мы очень рады запустить Marketplace в России. Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно», – отметила региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева.

Общение между продавцом и покупателем будет происходить в Messenger.

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Фото: Facebook, Shutterstock.com

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