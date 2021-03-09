Facebook начал тестировать сервис Reels

Сервис коротких вертикальных видео Reels, который летом 2020 года запустил Instagram, начал тестировать и Facebook, сообщает Reuters. Пилотный запуск пройдет в Индии.

Авторы смогут публиковать свои видео из Instagram сразу в Facebook. Также в приложении соцсети появится собственная версия Reels, отмечает издание.

«Создатели контента смогут привлекать новую аудиторию, а зрители — открывать для себя более интересный контент», — сказала пресс-секретарь Facebook.

Reels — аналог TikTok, представленный в Индии после запрета использования соцсети от ByteDance в прошлом году на фоне дипломатической напряженности между Индией и Китаем. Платформа также была запущена еще в 50 странах, в том числе в США, Индии, Франции, Германии, Великобритании, Японии и других.

В феврале Instagram обновила свои рекомендации по созданию контента. Новый алгоритм был призван реже показывать в ленте рекомендаций видео с водяными знаками других сервисов. The Verge писал, что по мере того, как сервис набирает популярность, Instagram должен убедиться, что Reels не станет просто платформой для рекламы TikTok или местом, куда пользователи «сбрасывают» сделанный когда-то контент.



Фото: Firmbee / Pixabay