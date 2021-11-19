Facebook тестирует новую функцию настройки ленты — количество постов можно будет уменьшить

Meta (Facebook) объявила о начале тестирования новой функции в ленте. Ее можно будет настроить — это позволит уменьшить количество постов. Посты на выбранные темы пользователю разрешат исключить из ленты.
О начале тестирования функции, которая позволит пользователям контролировать контент, показываемый в ленте, Meta объявила в своем блоге.
Пользователи смогут выбрать определенные темы — в стадии тестирования их несколько: друзья, семья, группы, страницы и публичные деятели. В настройках ленты можно будет отключить посты на эти темы. Это, по сообщению Meta, позволит пользователям контролировать отображение контента в их лентах.
Кроме того, рекламодателям в Facebook разрешат удалять контент из тематических областей. Пользователь не увидит рекламируемый контент в тех источниках, тематика которых не соответствует выбору рекламодателя.
Тестирование новой функции проходит на англоязычных пользователях. Другая группа пользователей включится в тестирование в ближайшие недели.
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Фото на обложке: Blue Planet Studio /
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