Facebook тестирует новую функцию настройки ленты — количество постов можно будет уменьшить

Meta (Facebook) объявила о начале тестирования новой функции в ленте. Ее можно будет настроить — это позволит уменьшить количество постов. Посты на выбранные темы пользователю разрешат исключить из ленты.

О начале тестирования функции, которая позволит пользователям контролировать контент, показываемый в ленте, Meta объявила в своем блоге.

Пользователи смогут выбрать определенные темы — в стадии тестирования их несколько: друзья, семья, группы, страницы и публичные деятели. В настройках ленты можно будет отключить посты на эти темы. Это, по сообщению Meta, позволит пользователям контролировать отображение контента в их лентах.

Кроме того, рекламодателям в Facebook разрешат удалять контент из тематических областей. Пользователь не увидит рекламируемый контент в тех источниках, тематика которых не соответствует выбору рекламодателя.

Тестирование новой функции проходит на англоязычных пользователях. Другая группа пользователей включится в тестирование в ближайшие недели.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!