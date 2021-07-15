Facebook выплатит $1 млрд до 2022 года авторам контента в Facebook и Instagram

Facebook планирует выплатить $1 млрд до 2022 года авторам контента в Facebook и Instagram. Так компания хочет привлечь внимание новых авторов в соцсети, так как конкурирует с другими популярными сервисами, в том числе с TikTok.
До конца года компания запустит новые бонусные программы, в которых авторам будут платить за достижение определенных показателей. Первая из них будет поощрять создателей коротких видео в Reels для Instagram, пишет CNBC.
Компания планирует запустить летом в Instagram и осенью в Facebook специальные пространства, где создатели смогут больше узнать о бонусных программах для них.
В июне Facebook для привлечения более влиятельных пользователей на свои платформы подключил сервис почтовой рассылки Bulletin. Тогда в компании заявили, что каждый автор сам сможет назначить цену, а соцсеть не будет взимать комиссию.
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Фото: chainarong06/Shutterstock
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