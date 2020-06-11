СМИ узнали о планах Facebook создать венчурное подразделение для инвестиций в стартапы

Facebook опубликовала вакансию «руководителя по инвестициям» для команды New Product Experimentation (NPE). Об этом сообщает Axios.

Компания ищет инвесторов, которые возглавят «многомиллионный» инвестиционный фонд.

В идеале кандидат должен обладать опытом работы в IT от 10 лет, следует из объявления Facebook. Представитель компании рассказал изданию, что соцсеть уже нашла человека на этом место, однако его имя пока не раскрывается.

Помогать в управлении новым фондом будет выходец из Google и Kleiner Perkins Шабих Ризви.

По данным Axios, новый фонд поможет Facebook находить и отслеживать тенденции на рынке приложений еще до того, как стартап вырастет.

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