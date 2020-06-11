Новости
СМИ узнали о планах Facebook создать венчурное подразделение для инвестиций в стартапы
Новости
Анастасия Марьина
Facebook опубликовала вакансию «руководителя по инвестициям» для команды New Product Experimentation (NPE). Об этом сообщает Axios.
СМИ узнали о планах Facebook создать венчурное подразделение для инвестиций в стартапыАнастасия Марьина
Компания ищет инвесторов, которые возглавят «многомиллионный» инвестиционный фонд.
В идеале кандидат должен обладать опытом работы в IT от 10 лет, следует из объявления Facebook. Представитель компании рассказал изданию, что соцсеть уже нашла человека на этом место, однако его имя пока не раскрывается.
Помогать в управлении новым фондом будет выходец из Google и Kleiner Perkins Шабих Ризви.
По данным Axios, новый фонд поможет Facebook находить и отслеживать тенденции на рынке приложений еще до того, как стартап вырастет.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма