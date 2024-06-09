Функция FaceID в iOS 18 позволит отдельно блокировать ряд встроенных приложений

В ожидании презентации Apple на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024 в понедельник, 10 июня, источники все выходные обсуждают самые ожидаемые новые функции iOS 18. Близкие к компании спикеры уверяют, что в новой операционной системе с помощью FaceID можно будет блокировать отдельные приложения. Это повысит безопасность данных, даже если сам телефон удалось разблокировать.

Сейчас в Apple уже можно блокировать определенный контент с помощью Face ID, Touch ID или пароля, например, заметки в приложении Notes и фотографии в «Недавно удаленных» и «Скрытых» альбомах в приложении Photos, напоминает macrumors.com.

Новая функция iOS 18 даст пользователям возможность заблокировать встроенные приложения iPhone, такие как «Почта», «Сообщения», «Звонки», Safari, «Настройки» и др., обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности.

Для разблокировки приложения потребуется аутентификация по Face ID, и вполне вероятно, что эта функция также будет работать с Touch ID или паролем iPhone. Информации о том, будет ли эта функция работать со сторонними приложениями из App Store, пока нет.

Фото на обложке: Unsplash