Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Данные 500 тысяч россиян, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации, выставили на продажу

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В даркнете и в Telegram-каналах выставили на продажу данные 500 тыс. россиян, которые якобы приобретали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Данные могли быть собраны на сервисах по продаже фейковых справок. Эксперты считают, что такие сервисы были запущены как раз для дальнейшего шантажа пользователей.

Данные 500 тысяч россиян, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации, выставили на продажу

Как выяснил «Коммерсантъ», база из 1 тыс. строк стоит $120 и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность

По данным владельца Telegram-канала «Глаз бога» Евгения Антипова, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тыс. человек, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30-40 рублей. Антипов считает, что сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР

Данные в базе пока ограничены только Московским регионом, сообщил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, данные могут использоваться для шантажа незадачливых покупателей. «С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников»,— считает Оганесян. Он предполагает, что мошенники начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код» и необходимо заплатить за прекращение дела.

Также мошенники могут начать предлагать удаление из базы сведений о гражданах, которые «купили» себе сертификаты, за определенную плату, считает руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев. 

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации гражданам может грозить до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: igorykor / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На «Госуслуги» совершена рекордная по мощности кибератака
  2. 2 Финансовая пирамида: 6 признаков, что вас хотят обмануть
  3. 3 Как не ошибиться с выбором IT-подрядчика: советы эксперта
  4. 4 Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников
  5. 5 Оборотная сторона медали: как популяризация e-com дала виток рынку мошенничества

ВОЗМОЖНОСТИ

12 ноября 2021

Конкурс дистанционного мониторинга строительства от Сколково и Росатом

12 ноября 2021

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle

13 ноября 2021

Secur’IT Cup от Лаборатории Касперского

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Основатели стартапа Amixr для управления IT-инцидентами продали бизнес американской Grafana

Новости

Рекрутеры назвали главные ошибки IT-специалистов при переговорах о заработной плате

Истории

Адвент-календари в России: бренды, которые распробовали западную традицию

Новости

Владельцы малого бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма