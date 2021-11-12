Данные 500 тысяч россиян, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации, выставили на продажу

В даркнете и в Telegram-каналах выставили на продажу данные 500 тыс. россиян, которые якобы приобретали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Данные могли быть собраны на сервисах по продаже фейковых справок. Эксперты считают, что такие сервисы были запущены как раз для дальнейшего шантажа пользователей.

Как выяснил «Коммерсантъ», база из 1 тыс. строк стоит $120 и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность

По данным владельца Telegram-канала «Глаз бога» Евгения Антипова, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тыс. человек, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30-40 рублей. Антипов считает, что сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР

Данные в базе пока ограничены только Московским регионом, сообщил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, данные могут использоваться для шантажа незадачливых покупателей. «С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников»,— считает Оганесян. Он предполагает, что мошенники начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код» и необходимо заплатить за прекращение дела.

Также мошенники могут начать предлагать удаление из базы сведений о гражданах, которые «купили» себе сертификаты, за определенную плату, считает руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации гражданам может грозить до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

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