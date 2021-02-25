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«Слишком откровенный вырез»: ФАС завела дело против «Альфа-банка» и Моргенштерна

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Альфа-банка» и рэпера Моргенштерна. Регулятор нашел несколько признаков нарушения закона «О рекламе» в рекламном ролике «Клип за 10 лямов».

«Слишком откровенный вырез»: ФАС завела дело против «Альфа-банка» и Моргенштерна

В клипе рекламируется привилегированная карта банка. Созданные в нем образы ФАС нашла «непристойными» и «вызывающими».

Среди обнаруженных нарушений:

  • употребление в клипе алкоголя;
  • использование неприличных жестов: исполнитель показывает средний палец;
  • исполнитель называет «Альфа-банк» лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения;
  • в клипе не указана организационно-правовая форма банка
  • образ девушек противоречит реальному образу сотрудника банка: вырез слишком откровенен, и через него видно белье.

«Действия Моргенштерна по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — добавили в ФАС.

Банку грозит штраф до 500 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться комиссией регулятора 25 марта.

В «Альфа-банке» указанный клип рекламой не считают.

«Да, он [Моргенштерн] говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет»,— заявил директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.

Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock

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