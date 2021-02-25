«Слишком откровенный вырез»: ФАС завела дело против «Альфа-банка» и Моргенштерна

«Да, он [Моргенштерн] говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет»,— заявил директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.