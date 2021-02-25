«Слишком откровенный вырез»: ФАС завела дело против «Альфа-банка» и Моргенштерна

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Альфа-банка» и рэпера Моргенштерна. Регулятор нашел несколько признаков нарушения закона «О рекламе» в рекламном ролике «Клип за 10 лямов».
В клипе рекламируется привилегированная карта банка. Созданные в нем образы ФАС нашла «непристойными» и «вызывающими».
Среди обнаруженных нарушений:
- употребление в клипе алкоголя;
- использование неприличных жестов: исполнитель показывает средний палец;
- исполнитель называет «Альфа-банк» лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения;
- в клипе не указана организационно-правовая форма банка
- образ девушек противоречит реальному образу сотрудника банка: вырез слишком откровенен, и через него видно белье.
«Действия Моргенштерна по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — добавили в ФАС.
Банку грозит штраф до 500 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться комиссией регулятора 25 марта.
В «Альфа-банке» указанный клип рекламой не считают.
«Да, он [Моргенштерн] говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет»,— заявил директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.
Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock
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