ФАС уточнила правила маркировки рекламы в Telegram

Федеральная антимонопольная служба уточнила правила размещения рекламы в приложении Telegram. Маркировка требуется в тех случаях, когда сервис используется для распространения информации на широкую аудиторию.
В сентябре текущего года вступили в силу изменения 181.1 статьи закона «О рекламе». В соответствии с поправками, компании обязаны маркировать любые виды интернет-рекламы и предоставлять Роскомнадзору сведения о ней.
В Telegram маркировка не нужна, если мессенджер используется для обмена сообщениями между конкретными пользователями. Если речь идет о Telegram-каналах, размещение рекламы требует соответствующей пометки, разъяснили в ведомстве.
По данным сервиса мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics, с февраля число активных авторов Telegram увеличилось на 58%. Рекордный рост эксперты связывают с закрытием в России иностранных социальных сетей.
Фото на обложке: Unsplash
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