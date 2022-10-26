ФАС уточнила правила маркировки рекламы в Telegram

Федеральная антимонопольная служба уточнила правила размещения рекламы в приложении Telegram. Маркировка требуется в тех случаях, когда сервис используется для распространения информации на широкую аудиторию.

В сентябре текущего года вступили в силу изменения 181.1 статьи закона «О рекламе». В соответствии с поправками, компании обязаны маркировать любые виды интернет-рекламы и предоставлять Роскомнадзору сведения о ней.

В Telegram маркировка не нужна, если мессенджер используется для обмена сообщениями между конкретными пользователями. Если речь идет о Telegram-каналах, размещение рекламы требует соответствующей пометки, разъяснили в ведомстве.

По данным сервиса мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics, с февраля число активных авторов Telegram увеличилось на 58%. Рекордный рост эксперты связывают с закрытием в России иностранных социальных сетей.

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