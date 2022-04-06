Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на создание отечественных сетей фастфуда

Московские власти выделили на создание отечественных сетей быстрого питания в городе порядка 1 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Размер грантов зависит от площади открываемых предприятий и ряда других особенностей их работы. Предприниматели могут рассчитывать максимум на 5 млн рублей для одной точки.

Порядок предоставления грантов для сетей фастфуда был утвержден в марте. Условия для их получения: запуск новых точек, наем сотрудников и доступные цены.

«Подать заявки на открытие точек быстрого питания изъявили желание уже 17 компаний. Сделать это можно до 30 июня этого года. Рассчитываем, что с нашей поддержкой российские сети в кратчайшие сроки смогут заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний», — говорится в сообщении.

Ранее опрос показал, что на месте закрывшихся ресторанов McDonald’s москвичи хотели бы видеть «Теремок», «Крошку-картошку», Stardogs и Burger King.

По мнению Собянина, отечественные сети быстрого питания смогут заменить 250 ресторанов «Макдоналдс», работавших в столице, максимум за год. Сеть закрылась в марте на фоне санкций Запада, введенных из-за российской военной операции на Украине. «Маклоналдс» начал испытывать операционные, технические и логистические сложности.

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