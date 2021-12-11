Власти США не обнаружили проблем у ракет компании Безоса Blue Origin

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США не обнаружило проблем с безопасностью у ракет космической компании Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. Расследование было инициировано в октябре после жалобы сотрудников Безоса.

Представители ФАУ США заявили, что компания Blue Origin производит свои космические ракеты, соблюдая необходимые стандарты безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В начале октября более 20 бывших и нынешних сотрудников Blue Origin подписали обращение к ведомству, в котором указывали на проблемы при производстве ракет.

Они указывали, в частности, что руководство требовало от них работать быстрее в ущерб безопасности полетов. ФАУ США не удалось подтвердить эту информацию.

Blue Origin, основанная и возглавляемая миллиардером Джеффом Безосом, сегодня, 11 декабря, готовит третий суборбитальный полет своего корабля New Shepard с космическими туристами на борту.

У компании большие планы: она собирается построить собственную орбитальную станцию и покорить Луну, хотя последнее ей дается не очень успешно из-за контракта NASA и SpaceX Илона Маска и некоторых других проблем.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Blue Origin/Twitter