Россияне назвали любимый цвет iPhone

В начале марта Apple расширила цветовую линейку iPhone 14 до шести цветов. К черному, белому, красному, синему и фиолетовому прибавился желтый. Mediacom.Expert с помощью Anketolog.ru узнал для RB.RU, какой оттенок корпуса смартфона нравится россиянам больше всего, помимо «классических» – белого и черного.

Согласно результатам опроса, 39% нравится iPhone в темно-фиолетовом (Deep Purple) оттенке и 35% – фиолетовом (Purple). Еще 29% предпочитают оттенок графит (Graphite), 28% – синий (Blue), а 28% — космический черный (Space Black).

Популярностью также пользуются золотой (Gold), розовый (Pink), синий (Sierra Blue) и фиолетовый (Midnight) – их выбрали по 25% опрошенных.

Респонденты во время исследования также оценили по 10-балльной шкале, насколько им в целом нравятся новые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом оттенке. В среднем участники опроса оценили смартфон на 5,4 балла. Вероятность покупки телефона в таком оттенки россияне оценили на 4,5 балла.

Опрос проведен 21-23 марта 2023 года. В нем участвовало 1000 человек старше 18 лет, которые планируют покупку iPhone в 2023 году.

Фото на обложке: Urbanscape / Shutterstock