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Facebook показал самый быстрый рост доходов с 2016 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Facebook почти в два раза увеличил чистую прибыль в первом полугодии ($19,9 млрд) и во втором квартале ($10,4 млрд) год к году. Выручка Facebook выросла на 56% в годовом исчислении во втором квартале. Это самый быстрый рост с 2016 года.

Facebook показал самый быстрый рост доходов с 2016 года

Прибыль в пересчета на акцию составила $3,61 против $3,03, выручка достигла $29,08 млрд против $27,89 млрд, как ожидали аналитики, передает CNBC.

Компания сообщила и о росте средней цены за рекламу на 47%, увеличилось и количество показанных объявлений на 6%.  Выручка от другого сегмента Facebook, включая потребительское оборудование, такое как гарнитуры виртуальной реальности Oculus, составила $497 млн. 

Число ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд, что равняется ожиданиям аналитиков, согласно StreetAccount. Ежемесячные активные пользователи составили 2,9 млрд против ожидавшихся 2,91 млрд, по данным StreetAccount. Средний доход на одного пользователя —  $10,12 против прогнозных $9,66.

Facebook заявил, что «общие темпы роста выручки в годовом исчислении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста». Компания сообщила, что во втором квартале у нее было 3,51 млрд ежемесячных пользователей в своем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд и в первом квартале. Эта метрика используется для измерения общей базы пользователей Facebook с приложениями Instagram, Messenger и WhatsApp. В США и Канаде, где Facebook генерирует больше среднего дохода на одного пользователя, чем в других регионах, компания сообщила о 195 млн ежедневных активных пользователей, как и в первом квартале. В Европе этот показатель последовательно снизился до 307 млн с 309 млн в первом квартале.

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Фото: askarim / Shutterstock

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