Ленинградская область вместе с Беларусью хотят объединить бывших партнеров IKEA под новым мебельным брендом, Джефф Безос продал часть акции Amazon на $2 млрд, иностранцы стали чаще посещать Россию в 2023 году. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Новый аналог IKEA, беспилотное такси Toyota, Безос продает акции Amazon: главное 11 февраля