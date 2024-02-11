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Новый аналог IKEA, беспилотное такси Toyota, Безос продает акции Amazon: главное 11 февраля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Продолжение сюжета от 12.02.2024 Мобильная ОС «Аквариуса», «Билайн» нарастил долю в «Платформкрафт»: главное 12 февраля
Ахмед Садулаев

Ленинградская область вместе с Беларусью хотят объединить бывших партнеров IKEA под новым мебельным брендом, Джефф Безос продал часть акции Amazon на $2 млрд, иностранцы стали чаще посещать Россию в 2023 году. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Новый аналог IKEA, беспилотное такси Toyota, Безос продает акции Amazon: главное 11 февраля

Мир

  • Все пассажирские рейсы в аэропортах Лейпцига и Дрездена отменены из-за начавшейся в воскресенье забастовки персонала (MDR).

Россия

  • В 2023 году иностранцы, желающие посетить Россию получили 840 тыс. традиционных бумажных виз против 510 тыс. в 2022 году. Кроме того, за первые пять месяцев после запуска было оформлено 170 тыс. электронных виз.
  • Россия рассчитывает на увеличение товарооборота с Китаем в 2024 году после того, как в 2023-м был установлен рекорд в $227,7 млрд, сообщили в МИД РФ (РИА).
  • Минобрнауки предложило создать в российских вузах комнаты для детей преподавателей и студенток.
  • Россияне стали лояльнее относиться к раздельному семейному бюджету. Согласно опросу SuperJob, 14% семей практикуют подобный принцип против 10% годом ранее.
  • В России сложился дефицит на рынке нянь: возросший в начале 2024 года спрос на услуги превышает предложение, сообщили представители HR-сервисов (РБК).

Бизнес

  • Ленобласть и Беларусь планируют «собрать» бывших партнеров IKEA под новым мебельным брендом.
  • Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд. Предприниматель избавился от 12 млн бумаг — примерно 1% принадлежащих ему акций.
  • Федеральный суд США обязал Илона Маска дать показания перед Комиссией по ценным бумагам и биржам в рамках расследования покупки Twitter. В сентябре миллиардер отказался встречаться с ведомством.
  • Союз потребителей РФ выступил против закона о регулировании маркетплейсов. Общественники не согласны с идей депутатов возложить ответственность за товары на онлайн-площадки («Известия»).

Технологии

  • Летом 2024 года Toyota планирует запустить в Токио собственный сервис автономных такси.
  • FT: инвестфонды из Сингапура и ОАЭ вкладывают сотни миллионов долларов в стартапы по производству психоделиков для лечения депрессии и расстройств.

Фото: Unsplash

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