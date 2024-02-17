Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Android 15 от Google, производство чипов OpenAI, низкая рождаемость в РФ: главное 17 февраля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Google выпустила бета-версию ОС Android 15, Сэм Альтман просит у властей США поддержки в проекте по производству ИИ-чипов, а Intel рассчитывает на субсидию в размере $10 млрд. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Android 15 от Google, производство чипов OpenAI, низкая рождаемость в РФ: главное 17 февраля

Мир

  • Прокуроры призвали суд США утвердить сделку о признании вины криптобиржей Binance и штрафом в $4,3 млрд.
  • Сомали в этом году впервые в своей истории начнет добычу нефти на своей территории, рассказал министр нефти и минеральных ресурсов страны.

Россия

  • В 2023 году в России, по данным Росстата, родилось минимальное с 1999-го число детей — 1,264 млн. 24 года назад после дефолта родились всего 1,214 млн детей.
  • Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения репатриантов в Россию.
  • Россия по итогам 2023-го стала третьим крупнейшим поставщиков газа в Турцию, опередив Казахстан. Российский экспорт превысил $348 млн (РИА).

Технологии

  • Google выпустила бета-версию ОС Android 15. Данная версия предназначена только для разработчиков, а полноценный релиз запланирован на сентябрь 2024 года.
  • Глава OpenAI Сэм Альтман добивается поддержки властей США в проекте по ускорению глобального производства ИИ-чипов.
  • В то же время Intel претендует на получение субсидий США на строительство предприятий по выпуску чипов на $10 млрд.
  • Японский производитель полупроводников Renesas Electronics купит австралийского производителя CAD-систем Altium за $5,9 млрд.

Фото: Benny Marty / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году
  2. 2 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
  3. 3 GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии
  4. 4 На «Reforma управления» обсудят новый подход к менеджменту, который помогает компаниям расти быстрее
  5. 5 В России появился «зеленый» калькулятор для того, чтобы сделать офисные пространства более экологичными
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

19 февраля 2024

Открытый преакселератор Технопарка «Сколково»

19 февраля 2024

Интеграф

19 февраля 2024

КОД-ИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ