Google выпустила бета-версию ОС Android 15, Сэм Альтман просит у властей США поддержки в проекте по производству ИИ-чипов, а Intel рассчитывает на субсидию в размере $10 млрд. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Android 15 от Google, производство чипов OpenAI, низкая рождаемость в РФ: главное 17 февраля