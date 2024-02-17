Android 15 от Google, производство чипов OpenAI, низкая рождаемость в РФ: главное 17 февраля

Ахмед Садулаев
Google выпустила бета-версию ОС Android 15, Сэм Альтман просит у властей США поддержки в проекте по производству ИИ-чипов, а Intel рассчитывает на субсидию в размере $10 млрд. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Android 15 от Google, производство чипов OpenAI, низкая рождаемость в РФ: главное 17 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Прокуроры призвали суд США утвердить сделку о признании вины криптобиржей Binance и штрафом в $4,3 млрд.
- Сомали в этом году впервые в своей истории начнет добычу нефти на своей территории, рассказал министр нефти и минеральных ресурсов страны.
Россия
- В 2023 году в России, по данным Росстата, родилось минимальное с 1999-го число детей — 1,264 млн. 24 года назад после дефолта родились всего 1,214 млн детей.
- Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения репатриантов в Россию.
- Россия по итогам 2023-го стала третьим крупнейшим поставщиков газа в Турцию, опередив Казахстан. Российский экспорт превысил $348 млн (РИА).
Технологии
- Google выпустила бета-версию ОС Android 15. Данная версия предназначена только для разработчиков, а полноценный релиз запланирован на сентябрь 2024 года.
- Глава OpenAI Сэм Альтман добивается поддержки властей США в проекте по ускорению глобального производства ИИ-чипов.
- В то же время Intel претендует на получение субсидий США на строительство предприятий по выпуску чипов на $10 млрд.
- Японский производитель полупроводников Renesas Electronics купит австралийского производителя CAD-систем Altium за $5,9 млрд.
Фото: Benny Marty / Shutterstock
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