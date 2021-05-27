Суд оштрафовал TikTok за отказ удалить запрещенный контент

Анастасия Марьина
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 млн рублей социальную сеть TikTok за отказ удалить запрещенную законодательством России информацию.
Суд оштрафовал TikTok за отказ удалить запрещенный контентАнастасия Марьина
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В апреле соцсеть уже была оштрафована на 2,6 млн рублей по аналогичной статье.
В пресс-службе TikTok не прокомментировали решение суда.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Власти Москвы назвали десять лучших предпринимателей столицы
- 2 Бывший топ-менеджер Сбербанка стал соучредителем краснодарского мебельного бренда Modernist
- 3 «Яндекс» и Epic Growth выпустят образовательный IT-сериал о росте продуктов
- 4 Чем Нидерланды привлекательны для стартапов и как туда переехать для запуска своего дела
- 5 В России предложили повысить налоги для работников с большой зарплатой до 45%