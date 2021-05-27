Суд оштрафовал TikTok за отказ удалить запрещенный контент

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.