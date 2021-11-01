Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok оштрафованы в 2021 году на 180 млн рублей — Роскомнадзор

Интернет-компании с начала 2021 года оштрафовали на 187 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщил Роскомнадзор.

Интернет-компании с начала 2021 года оштрафовали на 187 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщил Роскомнадзор.

Российские суды оштрафовали Facebook за эти нарушения на 70 млн рублей, Twitter — на 38,4 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Google — на 32,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей, «Одноклассники» — на 4 млн рублей, «ВКонтакте» — на 3 млн рублей.

За 2 года Роскомнадзор и МВД удалили или заблокировали почти 85 тыс. материалов с пропагандой употребления наркотиков. Из них 4 179 страниц пользователей и каналов мессенджера Telegram, а также более 10 тыс. специализированных сайтов.

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