Fitbit начал измерять уровень кислорода в крови раньше, чем Apple Watch

На устройствах Fitbit заработала функция измерения уровня кислорода в крови. Трекер появился на фитнес-браслетах и «умных» часах Fitbit, где есть пульсоксиметр — датчик насыщения крови кислородом, пишет CNET.

В приложении Fitbit теперь есть график насыщения кислородом. Под графиком сказано, что для уровня кислорода в крови свойственны небольшие колебания, а вот резкие скачки показателя могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Отслеживание уровня кислорода в крови может помочь точнее оценить качество сна (нехватка кислорода во сне — один из симптомов апноэ). Кроме того, этот показатель важно учитывать спортсменам и альпинистам.

Функцию измерения уровня кислорода в крови пока предлагают не все «умные» браслеты и часы на рынке. Так, пульскосиметр есть в устройствах Huawei: Huawei Band 4 и Honor Band 5.

У Apple есть патенты на технологии по мониторингу насыщенности крови кислородом, но в последних Apple Watch этой функции все еще нет. Нет ее и в Samsung Galaxy Watch (пулсоксиметр был встроен в смартфоны Galaxy Note 4, но в новых моделях Samsung его убрали).

Fitbit выпустил первый фитнес-трекер еще в 2009 году и долгое время был лидером на рынке «умных» браслетов и часов, но в последние годы уступил Apple и Samsung. В начале ноября 2019 года Google купил Fitbit за $2,1 млрд. Ожидается, что сделка поможет Fitbit бороться с конкурентами.

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