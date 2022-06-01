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Fleep купила сервис отложенного постинга Channely

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Fleep объявила о покупке сервиса отложенного постинга через веб-браузер Channely. Никаких деталей сделки стороны не раскрыли, но некоторые функции Fleep будут постепенно появляться в Channely.

Fleep купила сервис отложенного постинга Channely

О сделке рассказали в блоге Fleep. Ее сумма, условия и детали не раскрываются. В Fleep уточнили, что Channely будет развиваться как отдельный продукт.

После поглощения Fleep снизила стоимость подписки в Channely до своего уровня в 199 рублей в месяц, увеличила бесплатный период до 3 недель, а также внедрила мгновенную поддержку пользователей.

В планах Fleep внедрить функции своей платформы в Channely, а именно скрытое продолжение, расписание, автоприем и реализовать функцию быстрой авторизации через Telegram.

Первую версию сервиса для отложенного постинга в Telegram Channely запустили в 2016 году. За время существования через сервис было опубликовано порядка 650 тысяч постов.

Fleep разрабатывает решения для Telegram, в частности создает ботов для бизнеса – ведения чатов и каналов. По собственным данным компании, количество созданных ими telegram-ботов составляет свыше 124 тысяч, аудитория постов которых достигла 18,5 млн человек.

Фото на обложке: Demogorgona / Shutterstock

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