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СМИ: Букмекеры «Фонбет» и BingoBoom запустили новые бренды

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Два крупных российских букмекера — «Фонбет» и BingoBoom — выведут на рынок новые бренды. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

СМИ: Букмекеры «Фонбет» и BingoBoom запустили новые бренды

Как обнаружила газета, совладельцы букмекерской конторы «Фонбет» запустили бренд Bettery. На сайте проекта указано, что лицензией на букмекерскую деятельность владеет ООО «Атлантик-М». 

По данным «СПАРК-Интерфакс», среди совладельцев этой компании — Максим Кирюхин (8,67%), Станислав Магомедов (8,33%) и Ирина Бородина (8%). Они также владеют ООО «Ф.О.Н.», основной структурой «Фонбета». Еще 75% ООО «Атлантик-М» принадлежит кипрской Malfinio Ltd.

В Bettery изданию подтвердили запуск нового бренда. Представители проекта отметили, что он ориентируется на молодежную аудиторию и будет работать только в онлайн-формате. В сервисе есть статистика матчей и спортивные трансляции, еще в нем появятся «элементы социальной сети», уточнили в Bettery. Размер инвестиций в проект не сообщается.

О запуске нового бренда вскоре планирует объявить и другая крупная букмекерская контора — BingoBoom, рассказали изданию источники на рынке. По словам одного из них, речь идет о ребрендинге, а новое название букмекера будет звучать как BetBoom. Ребрендинг, по словам собеседника, уже можно заметить в ряде офлайновых точек.

По данным издания «Рейтинг букмекеров», по итогам 2019 года «Фонбет» и BingoBoom вошли в число пяти крупнейших букмекерских контор России. «Фонбет» занял второе место с выручкой 38,06 млрд рублей, BingoBoom — четвертое с 20,15 млрд рублей. На первом месте находится «Лига ставок» с выручкой 49,46 млрд рублей по итогам прошлого года. 

Выручка всей российской букмекерской отрасли по итогам года составила 137 млрд рублей. Из них 89,4 млрд рублей пришлось на легальный бизнес, а 48,1 млрд рублей— на нелегальные и зарубежные конторы.

Букмекерский рынок пострадал во время пандемии коронавируса из-за отмены основных мероприятий. Как пишет «Коммерсантъ», с конца мая рынок начал оживать, но падение выручки компаний по итогам года может составить 40%.  

Согласно прогнозам аналитиков, сегмент онлайн-ставок будет чувствовать себя значительно лучше офлайнового. По оценке «Рейтинга букмекеров», к концу 2020 года он достигнет 90–105% от показателей 2019 года.

Фото: cunaplus / Shutterstock

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