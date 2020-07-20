СМИ: Букмекеры «Фонбет» и BingoBoom запустили новые бренды

Два крупных российских букмекера — «Фонбет» и BingoBoom — выведут на рынок новые бренды. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как обнаружила газета, совладельцы букмекерской конторы «Фонбет» запустили бренд Bettery. На сайте проекта указано, что лицензией на букмекерскую деятельность владеет ООО «Атлантик-М».

По данным «СПАРК-Интерфакс», среди совладельцев этой компании — Максим Кирюхин (8,67%), Станислав Магомедов (8,33%) и Ирина Бородина (8%). Они также владеют ООО «Ф.О.Н.», основной структурой «Фонбета». Еще 75% ООО «Атлантик-М» принадлежит кипрской Malfinio Ltd.

В Bettery изданию подтвердили запуск нового бренда. Представители проекта отметили, что он ориентируется на молодежную аудиторию и будет работать только в онлайн-формате. В сервисе есть статистика матчей и спортивные трансляции, еще в нем появятся «элементы социальной сети», уточнили в Bettery. Размер инвестиций в проект не сообщается.

О запуске нового бренда вскоре планирует объявить и другая крупная букмекерская контора — BingoBoom, рассказали изданию источники на рынке. По словам одного из них, речь идет о ребрендинге, а новое название букмекера будет звучать как BetBoom. Ребрендинг, по словам собеседника, уже можно заметить в ряде офлайновых точек.

По данным издания «Рейтинг букмекеров», по итогам 2019 года «Фонбет» и BingoBoom вошли в число пяти крупнейших букмекерских контор России. «Фонбет» занял второе место с выручкой 38,06 млрд рублей, BingoBoom — четвертое с 20,15 млрд рублей. На первом месте находится «Лига ставок» с выручкой 49,46 млрд рублей по итогам прошлого года.

Выручка всей российской букмекерской отрасли по итогам года составила 137 млрд рублей. Из них 89,4 млрд рублей пришлось на легальный бизнес, а 48,1 млрд рублей— на нелегальные и зарубежные конторы.

Букмекерский рынок пострадал во время пандемии коронавируса из-за отмены основных мероприятий. Как пишет «Коммерсантъ», с конца мая рынок начал оживать, но падение выручки компаний по итогам года может составить 40%.

Согласно прогнозам аналитиков, сегмент онлайн-ставок будет чувствовать себя значительно лучше офлайнового. По оценке «Рейтинга букмекеров», к концу 2020 года он достигнет 90–105% от показателей 2019 года.