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Букмекерская контора «Фонбет» заплатит за технологические решения в сфере маркетинга

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Одна из крупнейших букмекерских контор в России — «Фонбет» — ищет технологические решения в сфере маркетинга и мобильной разработки. Об этом Rusbase рассказала директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич. 

Букмекерская контора «Фонбет» заплатит за технологические решения в сфере маркетинга

По словам Якиревич, департамент маркетинга компании состоит из нескольких подразделений: PR, SMM, спонсорство, digital-реклама, CRM, контент-маркетинг, телереклама. Компания ищет новые технологии и решения по всем этим направлениям. 

В частности, «Фонбет» интересуют решения, которые помогут увеличить конверсию онлайн-рекламы. Еще компания ищет технологии для оценки эффективности рекламы, направленной на повышение узнаваемости бренда: например, спонсорства и рекламы на телевидении. 

Кроме того, «Фонбет» рассматривает решения для анализа конкурентов и в области мобильной разработки. По словам Алины Якиревич, пользователи делают 65% ставок с помощью мобильного приложения. 

Важный критерий отбора: у решений должен быть тестовый период. По итогам тестирования «Фонбет» отберет наиболее подходящие решения и заплатит их разработчикам. При этом букмекерская контора не планирует входить в капитал компаний-разработчиков. 

Цена сделки и длительность тестового периода определяется индивидуально в каждом случае. «Фонбет» принимает заявки на почту: [email protected]

«Фонбет» находится под управлением ООО «Ф.О.Н.». Согласно базе данных «Контур-Фокус», основной владелец компании — кипрская «Бируса Лимитед». Доли в компании также принадлежат Сергею Тетруашвили (10%), Максиму Кирюхину (8,7%), Станиславу Магомедову (8,3%) и Ирине Бородиной (8%). 

Выручка  ООО «Ф.О.Н.» по итогам 2019 года составила 38,1 млрд рублей, чистая прибыль — 19,4 млрд рублей.

Фото: pim pic / Shutterstock

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