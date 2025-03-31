Франция оштрафовала Apple на €150 млн за нарушение антимонопольного законодательства
Управление по вопросам конкуренции Франции (Autorité de la Concurrence) наложило на Apple штраф в размере €150 млн за то, что она нарушила антимонопольное законодательство страны, усложнив доступ пользователей к сторонним приложениям. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
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В чем виновата Apple? Антимонопольный регулятор постановил, что система App Tracking Transparency (ATT), внедренная американской компанией для запроса у пользователей согласия на отслеживание их активности, вынуждает разработчиков сторонних приложений показывать множество всплывающих окон, которые слишком усложняют этот процесс. В ведомстве подчеркнули, что сама по себе система ATT не считается «проблемной», однако ее реализация нарушает антимонопольное законодательство.
Реакция компании. Bloomberg пишет, что Applе разочарована наложенным штрафом. В компании подчеркнули, что ATT предоставляет пользователям «больше возможностей для контроля конфиденциальности», и система применяется одинаково ко всем разработчикам.
По данным агентства, расследование было начато после жалобы группы рекламодателей, которые утверждали, что изменения в сборе данных, введенные Apple в 2021 году, нанесут ущерб их доходам. Bloomberg отмечает, что аналогичные проверки в отношении компании проводятся в Германии, Польше, Италии и Румынии.
- В середине марта Axios сообщил, что американская юрфирма Clarkson Law Firm подала на Apple в суд, обвинив ее в ложной рекламе ИИ-функций в своих гаджетах. Юридическая компания, в частности, добивается, чтобы ее иск признали коллективным — так к нему смогут присоединиться другие пострадавшие.
Фото на обложке: Jimmy Jin / Unsplash
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