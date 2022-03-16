Россиян предупредили о мошеннических сайтах для проверки банковских карт

На фоне сообщений о сливе в даркнет данных более 100 тыс. банковских карт появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники предлагают на специальных сайтах проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы. Реклама таких сайтов появляется регулярно в социальных сетях и Telegram-каналах. В лучшем случае ввод данных на таком ресурсе грозит потерей средств.
Потенциальной жертве на таких ресурсах предлагается ввести данные своих карт, чтобы проверить их сохранность, затем эта информация попадает в руки мошенникам, сообщили «Известия».
Эксперты по цифровой грамотности отметили, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует, и предостерегли от передачи данных третьим лицам через сомнительные сайты или при телефонном разговоре.
За несколько дней на рынке мошенничеств с платежными картами в даркнет слили на безвозмездной основе данные более 100 тыс. карт. Продавал данные на форуме неизвестный англоязычный пользователь, но объявление вскоре было удалено из-за запрета «работы по RU».
С 26 февраля мошенники пытаются массово украсть средства даже с заблокированных карт: они старались в срочном порядке монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность. Специалисты предположили, что это может быть связано с ограничением на использование российских карточек за рубежом.
В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине. Решение не повлияет на использование карт внутри страны.
Позднее Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Кроме того, регулятор запретил банкам продавать наличную валюту россиянам. Новый порядок будет действовать до 9 сентября. Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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