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Россиян предупредили о мошеннических сайтах для проверки банковских карт

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На фоне сообщений о сливе в даркнет данных более 100 тыс. банковских карт появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники предлагают на специальных сайтах проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы. Реклама таких сайтов появляется регулярно в социальных сетях и Telegram-каналах. В лучшем случае ввод данных на таком ресурсе грозит потерей средств.

Россиян предупредили о мошеннических сайтах для проверки банковских карт

Потенциальной жертве на таких ресурсах предлагается ввести данные своих карт, чтобы проверить их сохранность, затем эта информация попадает в руки мошенникам, сообщили «Известия».

Эксперты по цифровой грамотности отметили, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует, и предостерегли от передачи данных третьим лицам через сомнительные сайты или при телефонном разговоре.

За несколько дней на рынке мошенничеств с платежными картами в даркнет слили на безвозмездной основе данные более 100 тыс. карт. Продавал данные на форуме неизвестный англоязычный пользователь, но объявление вскоре было удалено из-за запрета «работы по RU».

С 26 февраля мошенники пытаются массово украсть средства даже с заблокированных карт: они старались в срочном порядке монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность. Специалисты предположили, что это может быть связано с ограничением на использование российских карточек за рубежом.

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине. Решение не повлияет на использование карт внутри страны.

Позднее Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Кроме того, регулятор запретил банкам продавать наличную валюту россиянам. Новый порядок будет действовать до 9 сентября. Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.

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Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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