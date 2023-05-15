IT-специалисты предупредили россиян о новом способе обмана при помощи чат-ботов

Мошенники стали использовать чат-боты для составления грамотных и складных сообщений, чтобы россияне больше доверяли текстам и чаще переходили по вредоносным ссылками. Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

По его словам, грамотно составленное объявление повышает шансы на то, что пользователь поверит мошеннику. Поэтому IT-специалист рекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам. Особенно если в них говорится о больших скидках или щедрых бонусах. Чаще всего злоумышленники рассылают вредоносные ссылки, представляясь сотрудниками банка или службы доставки.

Ко всему прочему, мошенники научились распространять вирусы-шифровальщики и плагины для браузера, способные похищать пароли и данные банковских карт. Поэтому в целях безопасности лучше не сохранять такие данные в памяти браузеров.

При этом сами по себе чат-боты полезны при заказе еды, товаров или билетов на концерт. Еще они помогают в решении проблем в банковском секторе. Однако стоит быть осторожным, чтобы не попасться на удочку мошенников. Встречаются случаи, когда мошенники взламывают легитимные чат-боты крупных компаний и запускают опрос с целью выманить личные данные пользователей.

Эксперты рекомендуют не разглашать личные данные, не добавлять чат-боты в группы в мессенджерах и с осторожностью пользоваться бесплатными инструментами, которые созданы, например, для поиска книг и фильмов. К тому же, аутентификацию можно проходить только на официальных сайтах и в приложениях. Даже официальные боты сохраняют всю переданную ими информацию.

За первые четыре месяца 2023 года количество утекших данных в крупных российских компаниях выросло в 1,5 раза — до 75. С начала мая 2023 года суд уже оштрафовал VK на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей Mail.ru, одно из подразделений Роскомнадзора — на 30 тыс. рублей за утечку данных сотрудников.

Как пользовательские данные могут утечь в сеть, чем это может обернуться для компании и как минимизировать риск утечки — можно узнать здесь.

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