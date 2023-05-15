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IT-специалисты предупредили россиян о новом способе обмана при помощи чат-ботов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники стали использовать чат-боты для составления грамотных и складных сообщений, чтобы россияне больше доверяли текстам и чаще переходили по вредоносным ссылками. Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

IT-специалисты предупредили россиян о новом способе обмана при помощи чат-ботов

По его словам, грамотно составленное объявление повышает шансы на то, что пользователь поверит мошеннику. Поэтому IT-специалист рекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам. Особенно если в них говорится о больших скидках или щедрых бонусах. Чаще всего злоумышленники рассылают вредоносные ссылки, представляясь сотрудниками банка или службы доставки.

Ко всему прочему, мошенники научились распространять вирусы-шифровальщики и плагины для браузера, способные похищать пароли и данные банковских карт. Поэтому в целях безопасности лучше не сохранять такие данные в памяти браузеров.

При этом сами по себе чат-боты полезны при заказе еды, товаров или билетов на концерт. Еще они помогают в решении проблем в банковском секторе. Однако стоит быть осторожным, чтобы не попасться на удочку мошенников. Встречаются случаи, когда мошенники взламывают легитимные чат-боты крупных компаний и запускают опрос с целью выманить личные данные пользователей.

Эксперты рекомендуют не разглашать личные данные, не добавлять чат-боты в группы в мессенджерах и с осторожностью пользоваться бесплатными инструментами, которые созданы, например, для поиска книг и фильмов. К тому же, аутентификацию можно проходить только на официальных сайтах и в приложениях. Даже официальные боты сохраняют всю переданную ими информацию.

  • За первые четыре месяца 2023 года количество утекших данных в крупных российских компаниях выросло в 1,5 раза — до 75. С начала мая 2023 года суд уже оштрафовал  VK на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей Mail.ru, одно из подразделений Роскомнадзора — на 30 тыс. рублей за утечку данных сотрудников.
  • Как пользовательские данные могут утечь в сеть, чем это может обернуться для компании и как минимизировать риск утечки — можно узнать здесь.

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

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