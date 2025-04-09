Мошенники заманивают россиян арендой жилья на курортах через YouTube и TikTok
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В большинстве случаев мошенники предлагают жилье на побережьях Балтийского и Черного морей. Схема стала набирать популярность на фоне сообщений о том, что в отдельных регионах все отели на лето 2025 года забронированы, пишет ТАСС. В связи с чем мошенники стали предлагать забронировать жилье на «безопасных условиях».
«Механика обмана заметно изменилась. Теперь рекламой для злоумышленников служат короткие видео в YouTubeShorts, TikTok и Instagram*, а размер ущерба для пользователей ограничивается только суммой на счете банковской карты», — рассказали в F6.
Мошенники размещают в соцсетях объявления по типу «Апартаменты в Сочи / Светлогорске. Пять минут до моря. От 3 тыс. рублей в сутки». Короткие видеоролики в YouTube и TikTok с заранее «накрученными» просмотрами могут содержать видеообзор или слайд-шоу таких апартаментов. Цена в предложении обычно ниже рыночной. Далее злоумышленники предлагают потенциальной жертве забронировать жилье через один из популярных российских сервисов онлайн бронирования, который на самом деле является копией оригинального сайта. При попытке забронировать жилье мошенники через форму оплаты крадут данные банковской карты своей жертвы.
Фото на обложке: JulieStar / Shutterstock / FOTODOM
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