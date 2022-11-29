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Илон Маск решил опубликовать документы Twitter о подавлении свободы слова в соцсети

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава Twitter Илон Маск раскритиковал Apple и обвинил компанию в «ненависти к свободе слова в Америке». Предприниматель пообещал опубликовать документы Twitter о подавлении свободы слова в соцсети.

Илон Маск решил опубликовать документы Twitter о подавлении свободы слова в соцсети

Илон Маск 28 ноября сообщил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter. «Apple практически остановила рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — написал он на своей странице.

По его словам, Apple также пригрозилась удалить Twitter из AppStore без объяснения причин. В постах он также раскритиковал комиссию в размере 30% в магазине приложений компании. 

Предприниматель также поинтересовался у подписчиков, должна ли Apple опубликовать все случаи применения цензуры, которые касаются ее клиентов. Большинство читателей Маска в голосовании ответили утвердительно. 

На прошлой неделе он намеревался создать «альтернативный телефон», если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов.

Илон Маск возглавил Twitter после покупки соцсети в конце октября. Почти сразу предприниматель распустил совет директоров и уволил около 50% сотрудников. Позднее стало известно, что бизнесмен хочет нанять нового руководителя, чтобы сократить свое участие в управлении компанией.

Затем предприниматель предложил своим сотрудникам выбор: принять «хардкорную культуру» и приготовиться к многочасовой интенсивной работе либо покинуть компанию. На размышления Маск дал сутки, после этого ультиматума сотрудники стали массово увольняться из компании. 

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Фото на обложке: Sattalat Phukkum / Shutterstock

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