Гарнитура Apple Vision Pro впервые поступила в продажу за пределами США

Устройство для «пространственных вычислений» за более чем 300 тысяч рублей начали продавать в США еще в феврале, но оно не взяло мир технологий штурмом. Теперь же гарнитура доступна и в других странах.

Эксперты, говоря о проблемах, отмечают, что это происходит потому что доступ к некоторым крупнейшим рынкам по-прежнему заблокирован. Об этом пишет arstechnica.com.

Ранее Apple объявила, что продукт будет продаваться на международном уровне во время доклада на Всемирной конференции разработчиков в начале июня.

Первыми новыми рынками, на которые поступила гарнитура Vision Pro стали Китай, Япония и Сингапур. Устройство находится в продаже с 29 июня.

Вторая волна продаж стартует 12 июля, тогда устройство начнут продавать в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Соединенном Королевстве.

Отметим, что до этого поступила информация, что корпорация отложила выпуск Vision Pro, решив вместо этого разработать более дешевую альтернативу для запуска в 2025 году. Но это остается догадками, при этом доступность первой версии должна увеличиться, а цена — снизиться, пока же она довольно высокая.

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