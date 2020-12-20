«Газпромбанк» запускает собственного мобильного оператора «ГПБ Мобайл», который работает на сети Tele2. SIM-карту оператора можно подключить в отделениях банка Москвы и Московской области. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Газпромбанк» запустил мобильного оператора на сети Tele2