«Газпромбанк» запустил мобильного оператора на сети Tele2

Екатерина Кочкина
«Газпромбанк» запускает собственного мобильного оператора «ГПБ Мобайл», который работает на сети Tele2. SIM-карту оператора можно подключить в отделениях банка Москвы и Московской области. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Газпромбанк» запустил мобильного оператора на сети Tele2Екатерина Кочкина
Также клиенты могут воспользоваться функцией курьерской доставки SIM-карты.
Новость дополняется.
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