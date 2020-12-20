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«Газпромбанк» запустил мобильного оператора на сети Tele2

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Газпромбанк» запускает собственного мобильного оператора «ГПБ Мобайл», который работает на сети Tele2. SIM-карту оператора можно подключить в отделениях банка Москвы и Московской области. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Газпромбанк» запустил мобильного оператора на сети Tele2

Также клиенты могут воспользоваться функцией курьерской доставки SIM-карты.

Новость дополняется.

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