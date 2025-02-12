Приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore
Приложение «Газпромбанка» вернулось в магазин приложений AppStore под названием YourShopper, сообщили RB.RU в пресс-службе кредитной организации. Обновленное приложение также будет доступно на смартфонах с Android.
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В новом приложении улучшили навигацию и дизайн. На главном экране появилась новая область — рабочий стол, на котором собраны виджеты, включая курсы валют, счета на оплату или кешбэк.
Кроме того, в приложении реализована функция сквозного поиска и добавлен раздел «Помощь», который позволяет заказать справки и выписки, записаться в офис и получить другие услуги.
«Это обновление — важный шаг вперед. Оно меняет опыт взаимодействия с клиентом, делая его более персонализированным. Наша цель — чтобы пользоваться нашими сервисами было просто, быстро и удобно», — прокомментировал первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Наумов.
В начале декабря приложение «Газпромбанка» пропало из Google Play. Это произошло после того, как в ноябре кредитная организация попала под блокирующие санкции Минфина США.
Из AppStore программу удалили еще в 2022 году. Позже там появилось приложение Millioner consulting, адресованное клиентам банка. В апреле 2024 года в кредитной организации вновь сообщили о недоступности сервиса в App Store.
Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock / FOTODOM
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