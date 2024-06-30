Гендиректор Honor Чжао заявил о решающей роли конфиденциальности при работе с ИИ

Сила искусственного интеллекта не несет никакой ценности, если пользовательские данные не будут защищены, об этом в интервью CNBC заявил генеральный директор китайской компании по производству смартфонов Honor Джордж Чжао.
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Honor занимается интеграцией некоторых функций ИИ, например, позволяет пользователям открывать текстовые сообщения и другие уведомления, просто взглянув на них, или устраняет необходимость копирования и вставки, напрямую связывая приложения, подобные Yelp, с приложениями для навигации или заказа такси.
Несколько дней назад компания презентовала новые инструменты AI для обнаружения использования дипфейков в видео и для моделирования линз, которые cмогут уменьшить близорукость при длительном использования экрана.
«Без безопасности данных и защиты конфиденциальности пользователей ИИ станет бесполезным. Это всегда было одним из наших ценностных предложений. Мы говорим, что пользовательские данные не покидают устройство. Это принцип, которого мы придерживаемся», — сказал Чжао.
Он также отметил, что в будущем развитии смартфонов цель компании сделать человека сильнее.
Чжао признал двойную эволюцию ИИ: облачный расширяет возможности, а персонализированный дает более «личное» и безопасное взаимодействие.
Готовящийся к выпуску в июле складной телефон Honor Magic V3 обещает «дальнейшее развитие функций искусственного интеллекта» при сохранении внимания к защите конфиденциальности данных.
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Фото на обложке: rafapress /
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