Власти Германии начали два расследования в отношении Telegram

Власти Германии начали два расследования в отношении мессенджера Telegram, в том числе из-за отсутствия уполномоченного по его делам в стране. Об этом сообщил представитель Минюста ФРГ.
«Федеральное ведомство юстиции запустило два производства о наложении штрафа в отношении Telegram», — заявил он, добавив, что они связаны, в частности, с отсутствием в стране уполномоченного по делам мессенджера лица.
В рамках этих дел Минюст ФРГ направил два письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира мессенджера Павла Дурова.
В декабре 2021 года глава Минюста Германии Марко Бушман призвал Европу вести совместную борьбу с Telegram. «Это окажет на операторов Telegram более сильное давление, чем если каждая страна будет действовать в одиночку», — заявил Бушман. Министр иностранных дел Германии Нэнси Фэзер в январе 2022 года допустила блокировку Telegram на территории страны из-за несговорчивости администрации ресурса.
Еще летом 2021 года Минюста ФРГ выдвинул мессенджеру Павла Дурова претензии в связи с тем, что в нем нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент и не получается наладить контакт с администрацией сервиса.
По данным правительства Германии, у сервиса в стране уже более 5 млн пользователей. Власти ФРГ обеспокоены тем, что Telegram используют для критики правительства и координации действий противников антиковидных ограничений. Они требуют, чтобы мессенджер передавал информацию спецслужбам и удалял противоправный контент.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: New Africa /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
- 2 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
- 3 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
- 4 Что такое клиентский сервис в соцсетях
- 5 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022