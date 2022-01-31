Власти Германии начали два расследования в отношении Telegram

Власти Германии начали два расследования в отношении мессенджера Telegram, в том числе из-за отсутствия уполномоченного по его делам в стране. Об этом сообщил представитель Минюста ФРГ.

«Федеральное ведомство юстиции запустило два производства о наложении штрафа в отношении Telegram», — заявил он, добавив, что они связаны, в частности, с отсутствием в стране уполномоченного по делам мессенджера лица.

В рамках этих дел Минюст ФРГ направил два письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира мессенджера Павла Дурова.

В декабре 2021 года глава Минюста Германии Марко Бушман призвал Европу вести совместную борьбу с Telegram. «Это окажет на операторов Telegram более сильное давление, чем если каждая страна будет действовать в одиночку», — заявил Бушман. Министр иностранных дел Германии Нэнси Фэзер в январе 2022 года допустила блокировку Telegram на территории страны из-за несговорчивости администрации ресурса.

Еще летом 2021 года Минюста ФРГ выдвинул мессенджеру Павла Дурова претензии в связи с тем, что в нем нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент и не получается наладить контакт с администрацией сервиса.

По данным правительства Германии, у сервиса в стране уже более 5 млн пользователей. Власти ФРГ обеспокоены тем, что Telegram используют для критики правительства и координации действий противников антиковидных ограничений. Они требуют, чтобы мессенджер передавал информацию спецслужбам и удалял противоправный контент.

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