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Глава МИД Германии пригрозила Павлу Дурову блокировкой Telegram

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Новый глава МИД Германии Нэнси Фэзер не исключила блокировки мессенджера Telegram на территории страны из-за несговорчивости администрации ресурса.

Глава МИД Германии пригрозила Павлу Дурову блокировкой Telegram

На площадке радикально настроенные жители нарушают законы ФРГ и критикуют ковидные ограничения, заявила высокопоставленная чиновница в интервью еженедельнику Die Zeit.

«Блокировка будет серьезным решением и, очевидно, последней мерой. До этого мы перепробуем все другие возможности», — сказала Нэнси Фэзер.

Летом 2021 года Минюст Германии жаловался, что не смог наладить контакт с администрацией сервиса Павла Дурова. Берлин требовал, чтобы компания передавала спецслужбам данные и удаляла незаконный контент.

Мессенджер оказался местом встречи граждан, критикующих немецкое правительство. У сервиса в Германии уже более 5 млн пользователей. Власти рассчитывали, что руководство мессенджера будет сговорчиво, чтобы не терять возможности рекламного рынка.

Роскомнадзор по решению суда пытался заблокировать мессенджер Telegram на территории России с апреля 2018 года, но, не добившись успеха, в июне 2020 года объявил о снятии ограничений.

Поводом ввести ограничения стал отказ передавать ФСБ ключи от расшифровки сообщений шести лиц, обвиняемых в совершении терракта в Санкт-Петербурге. Павел Дуров объяснял, что сделать это невозможно с технической точки зрения, так как телефоны эти людей не были привязаны к аккаунтам или из-за неактивности оказались удалены.

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Фото на обложке: Unsplash

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