Глава МИД Германии пригрозила Павлу Дурову блокировкой Telegram

На площадке радикально настроенные жители нарушают законы ФРГ и критикуют ковидные ограничения, заявила высокопоставленная чиновница в интервью еженедельнику Die Zeit.

«Блокировка будет серьезным решением и, очевидно, последней мерой. До этого мы перепробуем все другие возможности», — сказала Нэнси Фэзер.

Летом 2021 года Минюст Германии жаловался, что не смог наладить контакт с администрацией сервиса Павла Дурова. Берлин требовал, чтобы компания передавала спецслужбам данные и удаляла незаконный контент.

Мессенджер оказался местом встречи граждан, критикующих немецкое правительство. У сервиса в Германии уже более 5 млн пользователей. Власти рассчитывали, что руководство мессенджера будет сговорчиво, чтобы не терять возможности рекламного рынка.

Роскомнадзор по решению суда пытался заблокировать мессенджер Telegram на территории России с апреля 2018 года, но, не добившись успеха, в июне 2020 года объявил о снятии ограничений.

Поводом ввести ограничения стал отказ передавать ФСБ ключи от расшифровки сообщений шести лиц, обвиняемых в совершении терракта в Санкт-Петербурге. Павел Дуров объяснял, что сделать это невозможно с технической точки зрения, так как телефоны эти людей не были привязаны к аккаунтам или из-за неактивности оказались удалены.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash