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Суд обязал Glencore Energy UK выплатить Сбербанку €117,9 млн задолженности по нефтяным поставкам

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Столичный арбитражный суд постановил законность требований Сбербанка к «дочке» одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, швейцарской компании Glencore, о возмещении задолженности по поставкам нефтяной смеси на украинские границы со стороны Венгрии и Словакии на общую сумму €117,9 млн.

Суд обязал Glencore Energy UK выплатить Сбербанку €117,9 млн задолженности по нефтяным поставкам

С Glencore Energy UK в пользу Сбербанка предполагается взыскать как сами задолженности по договору 2020 года, так и неустойки к концу января 2023 года, уточняет «Интерфакс».

Речь идет о задолженностях по поставкам нефтяной смеси:

  • на границу Украины и Венгрии 4-11 марта 2022 года (долг €57,1 млн евро + неустойка €1,6 млн),
  • на границу Украины и Словакии 4-10 марта 2022 года и 19-22 марта 2022 года (долг €57,6 млн + неустойка €1,6 млн). 

Glencore Energy UK может обжаловать решение в течение месяца с даты его принятия.

Сбербанк вынужден был обратиться в суд для взыскания долга с Glencore Energy UK, поскольку британская «дочка» швейцарской компании отказывалась урегулировать спор в досудебном порядке, ссылаясь на санкции.

О том, что документы поданы в суд, стало известно в октябре 2022 года. В ноябре анонсировали дату предварительного слушания в декабре.

Фото на обложке: JulieStar / Shutterstock

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