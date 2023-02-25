Суд обязал Glencore Energy UK выплатить Сбербанку €117,9 млн задолженности по нефтяным поставкам

Столичный арбитражный суд постановил законность требований Сбербанка к «дочке» одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, швейцарской компании Glencore, о возмещении задолженности по поставкам нефтяной смеси на украинские границы со стороны Венгрии и Словакии на общую сумму €117,9 млн.
С Glencore Energy UK в пользу Сбербанка предполагается взыскать как сами задолженности по договору 2020 года, так и неустойки к концу января 2023 года, уточняет «Интерфакс».
Речь идет о задолженностях по поставкам нефтяной смеси:
- на границу Украины и Венгрии 4-11 марта 2022 года (долг €57,1 млн евро + неустойка €1,6 млн),
- на границу Украины и Словакии 4-10 марта 2022 года и 19-22 марта 2022 года (долг €57,6 млн + неустойка €1,6 млн).
Glencore Energy UK может обжаловать решение в течение месяца с даты его принятия.
Сбербанк вынужден был обратиться в суд для взыскания долга с Glencore Energy UK, поскольку британская «дочка» швейцарской компании отказывалась урегулировать спор в досудебном порядке, ссылаясь на санкции.
О том, что документы поданы в суд, стало известно в октябре 2022 года. В ноябре анонсировали дату предварительного слушания в декабре.
Фото на обложке: JulieStar /
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