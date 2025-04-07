Производитель спецодежды «Булава» приобрел еще две ростовских фабрики «Глории Джинс»

«Фабрики в Красном Сулине и Усть-Донецком сохранены и перешли в собственность ООО «Булава», которая ранее выкупила площадки в Гуково и Зверево. На всех этих предприятиях сохранен персонал – порядка 500 человек», — написал вице-губернатор.

ООО «Булава» зарегистрировано 15 ноября 2022 года. 79% компании принадлежит Галине Банниковой, еще 21% — ООО «Триада-ТКО» (входит в ГК «Калашников»), следует из данных Rusprofile. В январе 2024 года «Булава» открыла швейную фабрику по производству спецодежды в городе Шахты Ростовской области, инвестиции составили 200 млн рублей.

Сорокин пояснил, что сейчас фабрики работают в одну смену и выпускают демисезонную одежду. По его словам, ООО «Булава» планирует автоматизировать производство и обновить оборудование. В свою очередь, производственные мощности «Глории Джинс» в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской переданы ИП «Роговой», рабочии места этих фабрик также удалось сохранить, подтвердил вице-губернатор.

«Сохранение рабочих мест и производственного потенциала — приоритетная задача, которую перед промышленным блоком правительства ставит глава региона Юрий Слюсарь», — добавил Сорокин.

В конце февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь впервые сообщил о том, что «Булава» приобретет бывшие фабрики Gloria Jeans в Гуково и Зверево Ростовской области. Тогда же он подтвердил, что был найден инвестор для бывших площадок Gloria Jeans в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская.

В конце января источники «Интерфакса» сообщили о планах Gloria Jeans закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. Собеседники агентства заявили, что сотрудники фабрик получили уведомления об увольнении, где в качестве причины была названа ликвидация предприятий.

Основатель Gloria Jeans Владимир Мельников подтвердил информацию о закрытии фабрик ростовскому изданию «Город N». «У нас очень разнообразный продукт, и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря, это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ритейлер-компания», — отмечал бизнесмен.

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