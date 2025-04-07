Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Производитель спецодежды «Булава» приобрел еще две ростовских фабрики «Глории Джинс»

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Производитель спецодежды «Булава» приобрел еще две производственные площадки «Глории Джинс» — в Усть-Донецке и Красном Сулине Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Игорь Сорокин.
Производитель спецодежды «Булава» приобрел еще две ростовских фабрики «Глории Джинс»
  1. Новости

«Фабрики в Красном Сулине и Усть-Донецком сохранены и перешли в собственность ООО «Булава», которая ранее выкупила площадки в Гуково и Зверево. На всех этих предприятиях сохранен персонал – порядка 500 человек», — написал вице-губернатор.

  • ООО «Булава» зарегистрировано 15 ноября 2022 года. 79% компании принадлежит Галине Банниковой, еще 21% — ООО «Триада-ТКО» (входит в ГК «Калашников»), следует из данных Rusprofile. В январе 2024 года «Булава» открыла швейную фабрику по производству спецодежды в городе Шахты Ростовской области, инвестиции составили 200 млн рублей.

Сорокин пояснил, что сейчас фабрики работают в одну смену и выпускают демисезонную одежду. По его словам, ООО «Булава» планирует автоматизировать производство и обновить оборудование. В свою очередь, производственные мощности «Глории Джинс» в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской переданы ИП «Роговой», рабочии места этих фабрик также удалось сохранить, подтвердил вице-губернатор.

«Сохранение рабочих мест и производственного потенциала — приоритетная задача, которую перед промышленным блоком правительства ставит глава региона Юрий Слюсарь», — добавил Сорокин.

  • В конце февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь впервые сообщил о том, что «Булава» приобретет бывшие фабрики Gloria Jeans в Гуково и Зверево Ростовской области. Тогда же он подтвердил, что был найден инвестор для бывших площадок Gloria Jeans в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская.
  • В конце января источники «Интерфакса» сообщили о планах Gloria Jeans закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. Собеседники агентства заявили, что сотрудники фабрик получили уведомления об увольнении, где в качестве причины была названа ликвидация предприятий.
  • Основатель Gloria Jeans Владимир Мельников подтвердил информацию о закрытии фабрик ростовскому изданию «Город N». «У нас очень разнообразный продукт, и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря, это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ритейлер-компания», — отмечал бизнесмен.

Фото на обложке: Aleksandr_OPR / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

Материалы по теме