GM решил приостановить рекламу в Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Компания продолжит использовать социальную сеть для общения с клиентами, но платить за рекламу не станет. GM оценивает новую политику Twitter после покупки соцсети Илоном Маском.

Илон Маск стал главой Twitter 28 октября после покупки компании за $44 млрд. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter.

Twitter перестанет быть публичной компанией, распустит совет директоров и проведет делистинг своих акций на Нью-Йоркской бирже. С публичных торгов ценные бумаги Twitter уйдут 8 ноября.

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