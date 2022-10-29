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GM решил приостановить рекламу в Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Конкурент возглавляемой Илоном Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc — General Motors — решил приостановить публикацию рекламы в Twitter, передает CNBC.

GM решил приостановить рекламу в Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Компания продолжит использовать социальную сеть для общения с клиентами, но платить за рекламу не станет. GM оценивает новую политику Twitter после покупки соцсети Илоном Маском.

Илон Маск стал главой Twitter 28 октября после покупки компании за $44 млрд. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter.

Twitter перестанет быть публичной компанией, распустит совет директоров и проведет делистинг своих акций на Нью-Йоркской бирже. С публичных торгов ценные бумаги Twitter уйдут 8 ноября.

Фото на обложке: Unsplash

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