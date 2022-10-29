GM решил приостановить рекламу в Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Конкурент возглавляемой Илоном Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc — General Motors — решил приостановить публикацию рекламы в Twitter, передает CNBC.
Компания продолжит использовать социальную сеть для общения с клиентами, но платить за рекламу не станет. GM оценивает новую политику Twitter после покупки соцсети Илоном Маском.
Илон Маск стал главой Twitter 28 октября после покупки компании за $44 млрд. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter.
Twitter перестанет быть публичной компанией, распустит совет директоров и проведет делистинг своих акций на Нью-Йоркской бирже. С публичных торгов ценные бумаги Twitter уйдут 8 ноября.
Фото на обложке: Unsplash
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