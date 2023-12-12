Банковские приложения заняли второе место по интересу среди пользователей смартфонов в России — исследование

В 2023 году под санкциями оказались 35 из 50 крупнейших российских банков. Годом ранее таких банков было лишь 20. В связи с действиями международных ограничений приложение многих банков были удалены из App store и Google Play. Компания Go Mobile проанализировала работу мобильного банкинга в 2023 году и определила лучшие среди удаленных и среди доступных на популярных сторах.

После того, как подсанкционные компании столкнулись с удалением своих приложений из AppStore и Google Play, самой популярной отечественной альтернативой стал RuStore. На нем представлены 15 из 22 банков.

Из зарубежных маркетплейсов приложений лидерами по популярности стали GetApps (Xiaomi) и Samsung Galaxy Store. На обеих площадках можно скачать приложения 9 из 11 подсанкционных банков.

Все организации, чьи приложения были удалены, использовали в работе с пользователями web-приложения (PWA) и APK-файлы.

После удаления части приложений из популярных маркетплейсов ситуация на рынке стала менее однородной, поэтому Go Mobile разделила исследование на две части. Всего в 2023 году эксперты проанализировали деятельность и показатели приложений 23 банков.

Банки, которые остались на App Store и Google Play

К ним относятся 11 банковских приложений. «Райффайзенбанк» стал лидером по функционалу и возможностям мобильного приложения. Также он оказался первым в категории «Переводы другим пользователям». Кроме того, «Райффайзен» вместе с «Барс Банком» оказался лидером в блоке «Чат поддержки».

Банк «Ренессанс Кредит» стал лучшим в категории «Первый вход». В приложении банка наиболее простой и быстрый процесс первичного входа и регистрации. «Райффайзенбанк», «Хоум Банк» и «Ак Барс Банк» стали лучшими в категории «Главный экран».

Самый широкий спектр функций и фильтров для быстрых платежей оказался у «Почта Банка» и «Кредит Европа Банка». «Ак Барс Банк» и «Райффайзенбанк» лидер в блоке «Действия с картой». В приложении банка можно совершить больше всего манипуляций с картой: от открытия вклада до выбора причины блокировки.

Таким образом, приложение «Райффайзенбанка» показало высокие результаты в ряде категорий.

Всего в этой категории было исследовано 11 банковских приложений, помимо перечисленных это «ЮниКредит Банк», «Абсолют Банк», «Банк Авангард», «Экспобанк» и «ОТП Банк». Хотя эти банки и не столкнулись с удалением своих приложений, в 2023 году число установок снизилось на 5% (на 425 тыс.).

Приложения, которые удалили из App Store и Google Play

В большинстве блоков лидирующие позиции, самостоятельно или наравне с другими, занимает мобильный банкинг ВТБ. Он лидер в блоке «Первый подход», а в категории «Действия с картой» он делит первое место с «Тинькофф». Также ВТБ и «Тинькофф» стали лидерами по функционалу и возможностям.

Сбербанк и МКБ — лидеры в блоке «Платежи», а в категории «Чат поддержки» компания выделила приложения «Сбера», «Открытия», «Тинькофф» и «Росбанка».

Всего в этой части Go Mobile изучила 11 банков. Помимо указанных это «Газпромбанк», «МТС Банк», Банк «Санкт-Петербург», Банк «Зенит», «Совкомбанк».

Также в своем исследовании компания приводит данные Mediascope, согласно которым банковские услуги занимают второе место по интересу среди пользователей смартфона. На первом месте оказались мессенджеры.

Кто пользуется банковскими приложениями

Больше половины пользователей приложений (53%) являются женщинами. Треть всех пользователей составляют люди от 46 до 59 лет, это самая многочисленная категория пользователей.

В ходе исследования Go Mobile проанализировала свыше 110 показателей для 23 банковских приложений в разделах «показатели трафика», «функционал приложений», «UX приложений», «Продвижение в digital», «Адаптация к изменениям» и ASO.

Ситуация по присутствию приложений в App Store и Google Play представлена на конец августа 2023 года.

Фото на обложке: Natee K Jindakum / Shutterstock