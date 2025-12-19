Годовой лимит сверхурочных удвоят: власти разрешат перерабатывать до 240 часов — но только за дополнительную плату
Сверхурочные вырастут — с 120 до 240 часов в год
Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит работникам перерабатывать больше часов в год. Речь идёт об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов — но только с согласия сотрудника и с повышенной оплатой. Инициатива, по заверениям властей, должна принести выгоду обеим сторонам: бизнес сможет закрывать срочные задачи, а сотрудники получат дополнительный заработок.
Повышение лимита переработок привлечёт не менее 750 тыс. сотрудников
Законопроект предлагает увеличить максимальное количество сверхурочных часов, которые сотрудник может отработать за год, в два раза — до 240 часов. Кроме того, теперь сверхурочные будут считать не по каждому дню, а в среднем за расчётный период (например, за месяц или квартал).
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что изменения позволят сотрудникам получать дополнительный доход в периоды высокой нагрузки.
По оценке Минэкономразвития, расширение сверхурочной занятости может привлечь более 750 тысяч работников, готовых работать дополнительно, и помочь закрыть около 100 тысяч вакансий — без поиска новых сотрудников.
Переработки можно оформить только по договору
Привлекать сотрудников к сверхурочной работе свыше 120 часов в год можно будет только при наличии отраслевого соглашения или коллективного договора. В документе должны быть прописаны условия, порядок и лимиты переработок. Если такого соглашения нет, использовать расширенный лимит нельзя.
Даже при наличии договора переработка до 240 часов возможна только с письменного согласия работника. Сотрудник сам выбирает, как получить компенсацию — деньгами или дополнительным отдыхом.
Оплата переработок останется повышенной
Действующие правила оплаты сверхурочной работы сохраняются:
-
первые два часа — не менее чем в полуторном размере;
-
последующие часы до 120 — не менее чем в двойном;
-
каждый час с 121-го по 240-й — также не менее чем в двойном размере.
Более высокий коэффициент может быть закреплён в трудовом или коллективном договоре.
Сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, запрещено привлекать к сверхурочной работе. Допуск возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний.
Другие изменения для бизнеса и работодателей
Законопроект включает и ряд дополнительных мер, направленных на повышение гибкости трудовых отношений:
-
Для малого бизнеса предлагается увеличить порог численности сотрудников для заключения срочных трудовых договоров с 35 до 70 человек. По оценке Минэкономразвития, изменение может затронуть около 60 тыс. компаний, что составляет не более 1% от всех субъектов МСП.
-
Вводится электронный документооборот для подтверждения инструктажей по охране труда, что должно снизить административную нагрузку.
-
Уточняются основания для увольнения в случае хищения — сотрудника могут уволить не только при обвинительном приговоре суда, теперь достаточно установленного факта хищения.
- Расширяются способы уведомления работников при сокращении штата — теперь для этого можно будет использовать платформу «Работа в России».
