Google заплатит $93 млн по делу о слежке за перемещением пользователей

Корпорация Google выплатит $93 млн в рамках мирового соглашения, которое было заключено по иску о сборе данных о местоположении пользователей без их согласия. Об этом пишет The Guardian.
Против компании обвинение выдвигал прокурор штата Калифорния Роб Бонта. Он отмечает, что Google пообещала прекратить отслеживать передвижения пользователей, для этого им нужно отключить в настройках аккаунта функцию «История местоположений».
При этом, утверждает Бонта, компания продолжает собирать данные даже после отключения функционала, что, по его мнению, неприемлемо.
При этом корпорация использует другие средства для слежки, если пользователи выключили «Историю местоположений». В частности, Google следит за их активностью в сети и приложениях.
В самой компании не признали вину по иску, однако согласились подробнее рассказывать о методах сбора геоданных.
В прошлом году Google уже имела дело с аналогичным иском в США. Тогда также было заключено мировое соглашение, в рамках которого корпорации пришлось заплатить 40 штатам порядка $392 млн.
Фото на обложке: Milosz Kubiak /
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