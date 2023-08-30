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Google создала невидимый водяной знак для маркировки сгенерированных нейросетью изображений

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google создала невидимый водяной знак для маркировки изображений, которые сгенерировала нейросеть. SynthID будет незаметен для человека, но его можно обнаружить с помощью специальных ИИ-инструментов. Google собирается представить новинку на конференции Google Cloud Next.

Google создала невидимый водяной знак для маркировки сгенерированных нейросетью изображений

Google разработала SynthID – инструмент, позволяющий наносить невидимые человеческому глазу водяные знаки на сгенерированные нейросетью изображения. Об этом пишет The Verge со ссылкой на гендиректора Google DeepMind Демиса Хассабиса.

SynthID будет встроена в изображение, при этом не видоизменять его. Человек-зритель не увидит водяной знак, его можно будет обнаружить с помощью специальных ИИ-инструментов и нельзя будет отредактировать, чтобы убрать маркировку.

На первом этапе SynthID будет внедряться в сервисы Google – облако, генератор изображений. Официальная презентация SynthID ожидается на конференции Google Cloud Next в ближайшие дни.

Фото на обложке: VDB Photos / Shutterstock

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