Google объявила набор на третий поток акселератора для стартапов Growth Lab

Google даст стартапам шанс «прокачать» себя в маркетинге и стратегии выхода на международный рынок. С фокусом именно на эти направления бизнеса будут проходить занятия в акселераторе компании, набор в который открылся 28 июля.
О старте набора в третий поток акселератора для стартапов Google Growth Lab сообщается в блоге компании. Фокус при прохождении программы будет на маркетинге и стратегии выхода на международный рынок.
Согласно указанным требованиям, стартап должен иметь готовый продукт и клиентов, демонстрировать кратный рост выручки и клиентов и быть готовым к собственным вложениям в маркетинг.
Заявки на участие в акселераторе принимаются до 27 августа на сайте программы.
В рамках Google Growth Lab будут проведены теоретические и практические занятия, каждый стартап-участник получит экспертную менторскую поддержку.
Обучение третьего потока пройдет с 13 сентября по 7 декабря 2021 года в онлайн-формате на русском и английском языках, сказано в блоге Google.
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