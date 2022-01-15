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Google обязала офисных сотрудников проходить еженедельные тесты на COVID

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса Google решила внести изменения в офисную политику компании. Теперь для посещения офисов или других зданий Google потребуется отрицательный тест на COVID-19. При этом тесты нужно проходить каждую неделю.

Google обязала офисных сотрудников проходить еженедельные тесты на COVID

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронное письмо сотрудникам от главного специалиста по здравоохранению Google Карен ДеСальво. В письме отмечается, что помимо отрицательного теста для посещения офиса техгиганта нужно будет сообщить о своем статусе вакцинации, а находиться в помещении можно исключительно в медицинской маске.

«Мы ожидаем, что это продолжится в течение следующих нескольких недель, — написала ДеСальво, подчеркнув, что мера с тестами является временной. — В этот период повышенного риска мы считаем обязательным прохождение еженедельного молекулярного теста для тех, кто приходит в офис».

Глава отдела здравоохранения компании напомнила, что Google предлагает бесплатную возможность прохождения тестов на COVID не только штатным сотрудникам, но также поставщикам и подрядчикам.

ДеСальво также порекомендовала сотрудникам проводить тестирование как можно ближе ко времени появления в офисе, а также оставаться дома в случае плохого самочувствия.

«Возможно, у вас нет никаких симптомов, но вы все равно можете распространять COVID-19 среди других», — добавила она и отметила, что вакцинированные сотрудники должны получить «бустер» как можно скорее.

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Фото: Uladzik Kryhin / Shutterstock

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