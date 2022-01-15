Google обязала офисных сотрудников проходить еженедельные тесты на COVID

На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса Google решила внести изменения в офисную политику компании. Теперь для посещения офисов или других зданий Google потребуется отрицательный тест на COVID-19. При этом тесты нужно проходить каждую неделю.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронное письмо сотрудникам от главного специалиста по здравоохранению Google Карен ДеСальво. В письме отмечается, что помимо отрицательного теста для посещения офиса техгиганта нужно будет сообщить о своем статусе вакцинации, а находиться в помещении можно исключительно в медицинской маске.
«Мы ожидаем, что это продолжится в течение следующих нескольких недель, — написала ДеСальво, подчеркнув, что мера с тестами является временной. — В этот период повышенного риска мы считаем обязательным прохождение еженедельного молекулярного теста для тех, кто приходит в офис».
Глава отдела здравоохранения компании напомнила, что Google предлагает бесплатную возможность прохождения тестов на COVID не только штатным сотрудникам, но также поставщикам и подрядчикам.
ДеСальво также порекомендовала сотрудникам проводить тестирование как можно ближе ко времени появления в офисе, а также оставаться дома в случае плохого самочувствия.
«Возможно, у вас нет никаких симптомов, но вы все равно можете распространять COVID-19 среди других», — добавила она и отметила, что вакцинированные сотрудники должны получить «бустер» как можно скорее.
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