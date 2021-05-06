Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Google сделает двухфакторную аутентификацию опцией «по умолчанию»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Двухфакторная аутентификация, или подтверждение входа в аккаунт с другого устройства, станет для пользователей Google опцией «по умолчанию», сообщила компания в своем блоге.

Google сделает двухфакторную аутентификацию опцией «по умолчанию»

При попытке входа в аккаунт на смартфон пользователя будет приходить оповещение в виде смс или звонка для подтверждения входа.

«Использование мобильного устройства для входа в систему дает людям более безопасную и безопасную аутентификацию, чем использование одних паролей», – приводит слова директора по управлению продуктами Google Марка Ришера The Verge.

Однако, Google предлагает альтернативу: вместо стандартной двухфакторной аутентификации пользователи смогут использовать физический ключ безопасности, например, Titan. 

Компания ранее писала в своем блоге, что 66% американцев используют одинаковый пароль для учетных записей на большинстве сайтов, что делает их «сетевую жизнь» небезопасной.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: ymgerman / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инвестиции в себя: Clubhouse заплатит создателям аудиошоу за контент
  2. 2 Пять наиболее актуальных профессий в сфере интернет-маркетинга в 2021 году
  3. 3 Трамп обещал запустить новую социальную сеть. Пока она больше похожа на личный блог
  4. 4 Как минимизировать риск утечки персональных данных для компании
  5. 5 Утечки персональных данных: чем они опасны для пользователей и как от них защититься
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2021

UrbanIT Хакатон 2021

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году

YOUNG

«Те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате» — как проходит стажировка в IT-компании DINS

Истории

Одного саморазвития мало. Как повысить самооценку

Новости

В Минцифры пояснили, как использовать сертификаты о вакцинации с «Госуслуг» для поездок за границу