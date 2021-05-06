Google сделает двухфакторную аутентификацию опцией «по умолчанию»

Двухфакторная аутентификация, или подтверждение входа в аккаунт с другого устройства, станет для пользователей Google опцией «по умолчанию», сообщила компания в своем блоге.

При попытке входа в аккаунт на смартфон пользователя будет приходить оповещение в виде смс или звонка для подтверждения входа.

«Использование мобильного устройства для входа в систему дает людям более безопасную и безопасную аутентификацию, чем использование одних паролей», – приводит слова директора по управлению продуктами Google Марка Ришера The Verge.

Однако, Google предлагает альтернативу: вместо стандартной двухфакторной аутентификации пользователи смогут использовать физический ключ безопасности, например, Titan.

Компания ранее писала в своем блоге, что 66% американцев используют одинаковый пароль для учетных записей на большинстве сайтов, что делает их «сетевую жизнь» небезопасной.

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