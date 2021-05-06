Google сделает двухфакторную аутентификацию опцией «по умолчанию»

Двухфакторная аутентификация, или подтверждение входа в аккаунт с другого устройства, станет для пользователей Google опцией «по умолчанию», сообщила компания в своем блоге.
При попытке входа в аккаунт на смартфон пользователя будет приходить оповещение в виде смс или звонка для подтверждения входа.
«Использование мобильного устройства для входа в систему дает людям более безопасную и безопасную аутентификацию, чем использование одних паролей», – приводит слова директора по управлению продуктами Google Марка Ришера The Verge.
Однако, Google предлагает альтернативу: вместо стандартной двухфакторной аутентификации пользователи смогут использовать физический ключ безопасности, например, Titan.
Компания ранее писала в своем блоге, что 66% американцев используют одинаковый пароль для учетных записей на большинстве сайтов, что делает их «сетевую жизнь» небезопасной.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: ymgerman / Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Инвестиции в себя: Clubhouse заплатит создателям аудиошоу за контент
- 2 Пять наиболее актуальных профессий в сфере интернет-маркетинга в 2021 году
- 3 Трамп обещал запустить новую социальную сеть. Пока она больше похожа на личный блог
- 4 Как минимизировать риск утечки персональных данных для компании
- 5 Утечки персональных данных: чем они опасны для пользователей и как от них защититься